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Artvin'de Yasal Av Sırasında Kalp Krizi Geçiren Rehber Hayatını Kaybetti

Artvin'de Yasal Av Sırasında Kalp Krizi Geçiren Rehber Hayatını Kaybetti
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde yasal av rehberliği yapan İsmail Alver, av sırasında kalp krizi geçirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, Alver'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Artvin'de yasal av sırasında kalp krizi geçiren rehber hayatını kaybetti.

Ardanuç ilçesine bağlı Bağlıca köyü Bağlar mevkiinde yasal av rehberliği yapan İsmail Alver (48), av sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartları nedeniyle ekipler, olay yerine ancak 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşabildi. Yapılan ilk incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen Alver'in cenazesi, ekiplerin yoğun çabasıyla ana yola indirildikten sonra cenaze nakil aracıyla Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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