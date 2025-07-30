Artvin'de Yasa Dışı Geçiş Yapmaya Çalışan Şahıs Yakalandı

Artvin'de hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan bir şahıs, yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmak isterken sınır hattında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, hakkında toplam 6 ayrı suçtan yargılaması devam eden bir şahsın Gürcistan'a kaçma hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi elde edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şahsın, Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyü kırsalında bulunduğu tespit edildi.

26 Temmuz 2025 tarihinde gece saat 02.00 sıralarında, Muratlı Hudut Takım Komutanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu, şahıs sınır hattında saklandığı arazide yakalanarak gözaltına alındı. - ARTVİN