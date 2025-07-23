Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Arhavi ilçesi Kale Mahallesi Balıkçı Barınakları mevkisinde müşterek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheli 2 şahsın üzerlerinde, eşyalarında ve bulundukları barınakta yapılan adli aramalarda 137 gram skunk, 6 adet lyrica uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütücüsü ve satışa hazır hale getirilmiş 7 paket (15 gram) skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ARTVİN