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Artvin'de Uçurumdan Düşen Araçta Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Artvin'de Uçurumdan Düşen Araçta Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Artvin'in Borçka ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki Uğur Akçay'ın aracı 150 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Kazaya müdahale eden ekipler, genç sürücüyü hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Artvin'in Borçka ilçesinde otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Borçka'nın Kaynarca köyü yolunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, köyden Borçka istikametine doğru seyir halinde olan Uğur Akçay (22) yönetimindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralı olan Uğur Akçay'ı özel halat sistemi kurarak bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akçay'ın Borçka Orman İşletme Şefliği'nde çalıştığı öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Borçka artvin Akçay Yaşam Kaza

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