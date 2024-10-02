Artvin'de Traktör Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesi Zorlu köyünde traktörün uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü halat yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zorlu köyünde İlyas Duran yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile birlikte yaralanan sürücü İlyas Duran halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN