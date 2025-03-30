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Artvin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Talip Işık yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Talip Işık yönetimindeki otomobil, Göleşen köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye Işık ise hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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