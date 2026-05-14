Artvin'de sınır hattında termal dron dönemi

Artvin'de sınır güvenliğini artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından temin edilen 4 termal destekli dron, düzenlenen törenle güvenlik birimlerine teslim edildi. Vali Turan Ergün, dronların dağlık ve ulaşımı zor bölgelerde gözetleme ve denetim faaliyetlerinde kullanılacağını belirtti.

Artvin Valiliği'nde gerçekleştirilen programa Artvin Valisi Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Arıkan katıldı. Özellikle sınır hattındaki dağlık ve ulaşımı güç bölgelerde kullanılacak dronların gözetleme ve denetim faaliyetlerinde güvenlik güçlerine önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

Programda konuşan Vali Turan Ergün, "Artvin, Gürcistan ile yaklaşık 120 kilometrelik sınır hattına sahip bir ilimiz. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle özellikle dağlık ve ulaşımı zor alanlarda güvenlik çalışmalarımız zaman zaman güçleşebiliyor. Teslim alınan termal destekli dronlar sayesinde sınır hattındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek. Gece görüş ve termal kamera sistemleriyle donatılan bu cihazlar, olumsuz hava şartlarında ve karanlıkta güvenlik güçlerimize önemli avantaj sağlayacaktır. Yaklaşık 7 kilometre menzile sahip sistemlerde yakınlaştırma, hedef takip ve yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı gibi gelişmiş özellikler bulunuyor. Bu teknolojik sistemler yalnızca düzensiz göçle mücadelede değil, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve olası güvenlik risklerinin erken tespit edilmesinde de etkin rol oynayacaktır" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
