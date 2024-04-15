Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu

Artvin'de bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda 9 günlük bayram tatili boyunca 183 bin 325 bin yolcu giriş çıkış yaptı. Yine tatil boyunca 21 bin 118 araç, giriş-çıkış yaptı.

Artvin'de, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli sınır geçişlerinden olan Sarp Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşandı. 9 günlük bayram tatilin boyunca Sarp Sınır kapısından 9 bin 936 araç girişi, 11 bin 182 araç çıkışı olmak üzere toplam 21 bin 118 araç giriş yaşandı. Yine tatil süresince 90 bin 863 yolcu girişi olurken, 92 bin 462 yolcu çıkışı gerçekleşti. Toplamda ise 183 bin 325 yolcu giriş çıkış yaptığı bildirildi. - ARTVİN