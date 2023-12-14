Artvin'de sahte içkiden ölüm iddiası

Artvin'de sahte içki içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fahri Özdemir (49) il merkezi Çarşı Mahallesindeki evinde nişanlısı ile alkol aldıktan bir süre sonra fenalaştı. Bu durumu gören nişanlısı G.Ç. (37) hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri evde yatak odasında yatak üzerinde hareketsiz halde yatan Fahri Özdemir'in öldüğünü tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Özdemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özdemir'in sahte alkolden öldüğü şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN