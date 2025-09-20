Haberler

Artvin'de Sağanak Yağışlar Sel ve Heyelanlara Neden Oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar felakete yol açtı. Ulaşım yolları kapandı, köylerle iletişim kesildi ve turizm noktalarında su baskınları meydana geldi.

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sel ve heyelanlara yol açarken, Macahel yolu ulaşıma kapandı, Karagöl'de su seviyesi yükselerek tesislerin su altında kalmasına neden oldu.

Artvin'de etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Özellikle sahil ilçeleri ile Borçka'da hayat olumsuz etkilendi. Yağışların ardından Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki 6 köyle ulaşım tamamen kesildi.

Şiddetli yağışların ardından Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı. Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı. Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
