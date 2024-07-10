Üye Girişi
Haberler

Artvin'de Sağanak Yağış Sonucu Dere Taştı, Araç Dereye Düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Park halindeki bir araç yol çökünce dereye düştü. Yusufeli ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Dereiçi köyü deresi taşınca köprü ve yollar sel suları altında kaldı. Yol kenarında park halindeki bir araç ise yol çökünce dereye düştü. Çok sayıda tarım arazisine zarar veren sel, birçok köy yolunun da ulaşıma kapanmasına sebep oldu. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı. Dereiçi köyünde aracı dereye düşen Sinan Yılmaz, bir anda etkili olan yağmur nedeniyle kısa sürede sel olduğunu ifade ederek, 'Yolun kenarında aracım vardı. Dere bir anda yükselince köprüden geçmemize fırsat olmadı. Köprüyü su aldı ve yol çökünce aracım dereye düştü' dedi. - ARTVİN

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Park halindeki bir araç yol çökünce dereye düştü.

Yusufeli ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Dereiçi köyü deresi taşınca köprü ve yollar sel suları altında kaldı. Yol kenarında park halindeki bir araç ise yol çökünce dereye düştü. Çok sayıda tarım arazisine zarar veren sel, birçok köy yolunun da ulaşıma kapanmasına sebep oldu. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

Dereiçi köyünde aracı dereye düşen Sinan Yılmaz, bir anda etkili olan yağmur nedeniyle kısa sürede sel olduğunu ifade ederek, "Yolun kenarında aracım vardı. Dere bir anda yükselince köprüden geçmemize fırsat olmadı. Köprüyü su aldı ve yol çökünce aracım dereye düştü" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinan Yılmaz Yusufeli Dereiçi Artvin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title