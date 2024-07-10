Artvin'de Sağanak Yağış Sonucu Dere Taştı, Araç Dereye Düştü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Park halindeki bir araç yol çökünce dereye düştü.

Yusufeli ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Dereiçi köyü deresi taşınca köprü ve yollar sel suları altında kaldı. Yol kenarında park halindeki bir araç ise yol çökünce dereye düştü. Çok sayıda tarım arazisine zarar veren sel, birçok köy yolunun da ulaşıma kapanmasına sebep oldu. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

Dereiçi köyünde aracı dereye düşen Sinan Yılmaz, bir anda etkili olan yağmur nedeniyle kısa sürede sel olduğunu ifade ederek, "Yolun kenarında aracım vardı. Dere bir anda yükselince köprüden geçmemize fırsat olmadı. Köprüyü su aldı ve yol çökünce aracım dereye düştü" dedi. - ARTVİN