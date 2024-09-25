Artvin'de Narkotik Operasyonu: 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmada Borçka ilçesinde bir kişi tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan adli arama neticesinde Borçka Uğurköy Köyünde 15 kilo 500 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Borçka Uğurköy Köyünde, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.A. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde kubar esrar ve kök kenevir bitkisi bulundu. Şüpheli H.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca halkın güvenliği ve zehir tacirlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ARTVİN