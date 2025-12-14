Haberler

Artvin Borçka kara yolunda heyelan

Güncelleme:
Artvin-Borçka kara yolunda yamaçtan kopan kaya, hareket halindeki minibüsün üzerine düştü. Minibüs hasar gördü fakat kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı.

Artvin- Borçka kara yolunda seyir halindeki minibüsün üzerine yamaçtan kopan kaya düşmesi sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, Borçka ilçesi İbrikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yamaçtan kopan dev kaya parçaları, hareket halindeki minibüsün üzerine düştü. Kaya, minibüsün tavanını parçalayarak araç içerisine girerken koltuğun üzerine düştü. Kazanın şiddetiyle minibüs büyük hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Minibüste sürücüyle birlikte toplam 3 kişinin bulunduğu öğrenilirken, olayda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Kaya düşmesi sonucu yola savrulan parçalar ve hasar gören minibüs nedeniyle Artvin-Borçka kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kaya ve araç kaldırma çalışmalarını başlattı. Çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

