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Artvin'de Mesire Alanı Projesi Tartışması: Halkevi Yöneticisi Tutuklandı

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Artvin'in Borçka ilçesinde konaklamalı mesire alanı projesiyle ilgili yaşanan silahlı kavga olayıyla ilgili konuşma yapan Halkevi yöneticisi tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan şahsın köy kooperatifi adına ihaleye giren ve proje kazanamayan bir kişi olduğu belirlendi.

Artvin'in Borçka ilçesi Cankurtaran bölgesinde konaklamalı mesire alanı projesi ile ilgili geçtiğimiz hafta yaşanan silahlı kavga olayıyla ilgili eylemlerde konuşma yapan Halkevi yöneticisi bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan şahsın köy kooperatifi adına ihaleye girip de mesire alanı projesini kazanamayan şahıs olduğu belirlendi.

Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkiinde yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köylüler 3 Eylül günü, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etti. İş makineleri indirilirken köylüler ile özel şirketin yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yüklenici şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş (42) tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği köylülerden Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar ve Ersan Koyuncu (36) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralılardan Reşit Kibar kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tabancayla ateş açan Muhammet Ustabaş ile suç aleti ruhsatlı silahın sahibi şirket çalışanı Fikret M. (41) gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Muhammet Ustabaş tutuklandı, Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından köy sakinlerinden aynı zamanda Halkevleri yöneticisi Dursun Ali Koyuncu da önceki gün tutuklandı. Hayatını kaybeden Reşit Kibar için kentte eylemler sürürken, Kibar için yapılan eylemlerde yaptığı konuşmalardan kaynaklı gözaltına alınan köy sakinlerinden Artvin Halkevi Yöneticisi Dursun Ali Koyuncu, "Kamu görevlisine hakaret" ve "Kamu görevlisine mukavemet" suçlamasıyla tutuklandı. Koyuncu'nun geçtiğimiz günlerde mesire alanı için köylülere kendi projesini sunumunu yaptığı ortaya çıktı.

S.S. Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak ihaleye giren fakat ihaleyi kazanamayan köy kooperatifi, geçtiğimiz aylarda düzenlediği toplantıda bölgede nasıl çalışma yapılacağını anlatmış. Görüntülerde kendi projeleri ile ilgili sunum yapan Dursun Ali Koyuncu'nun köylülere hitaben "Biz oranın o güzelliğiyle gezilip görülmesi için piknik alanları yapalım istedik. Sürekli önümüze taş koydular. Karayolları binasını satışa çıkarttılar başvurduk alalım dedik. Düğün salonu yaparız dedik. Gençlerimiz orada çok güzel düğün yapar dedik ama anlatamadık. Biz tarihi dokuyu bozmayacağız ormana dokunmayacağız dedik. Oradaki karakolu mini butik otele çevirelim dedik. Kadınlarımız eli işi kahvaltı ürünleri filan yapsın yapılan ürünler burada satıldın dedik. Hayvancılığı arttırırız dedik" ifadelerini kullandığı dikkat çekti. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Borçka artvin Güncel Kavga

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