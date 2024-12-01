Artvin'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Artvin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Artvin-Yusufeli Karayolu'nun Dokuzoğul köyü sınırlarında meydana geldi. Murat Tokgöz (37) yönetimindeki 08 ABL 169 plakalı kamyonet, gaz pedalının takılması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Murat Tokgöz ile araçta bulunan Deniz Arda Yıldırım (18) ve Vehbi Yılmaz (47) araç içinde sıkıştı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ARTVİN