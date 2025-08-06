Artvin'de Kaçakçılıkla Mücadele: 9 Gözaltı ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Artvin'de Kaçakçılıkla Mücadele: 9 Gözaltı ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Artvin İl Jandarma Komutanlığı, son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda 2 bin 350 paket kaçak sigara, 33 litre kaçak alkollü içki ve 415 paket elektronik sigara tütünü ele geçirirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda kaçıkçılara yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 350 paket kaçak sigara, 33 litre kaçak alkollü içki, 415 paket elektronik sigara tütünü ve 1 kilogram sarmalık sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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