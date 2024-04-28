Artvin'de horoz dövüşü operasyonu: 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza

Artvin'in Ardanuç ilçesinde horoz dövüşü sırasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesine bağlı Soğanlı köyünde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda horoz dövüşü düzenleyen kişiler kıskıvrak yakalandı. Operasyonda el konulan 7 horoz Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 5980 lira bahis parası, 7 adet taşıma kafesi, 1 adet horoz dövüş ringi, 1 adet horoz tart aparatı, 1 adet tıbbi müdahale malzemesi, 5 deste numaralı fiş, 1 adet bahis defteri ele geçirildi. Horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 şahsa toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, dövüş organize eden 2 şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. - ARTVİN