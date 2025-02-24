Artvin'de Heyelan Sonucu Karayolu Kapandı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelan, Sarp tünelinin girişine dev kaya kütleleri düşmesine sebep oldu. Ekipler, yolu tekrar trafiğe açmak için çalışmalara başladı.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp bölgesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri, Kemalpaşa Sarp tünelinin girişine düşerek karayolunu ulaşıma kapattı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, kaya kütlelerinin temizlenmesi ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı. Olayın ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, heyelan nedeniyle bölgedeki trafik akışı tamamen durdu. - ARTVİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa