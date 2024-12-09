Artvin'de Heyelan Sonrası 4 Genç Cansız Bedenine Ulaşıldı

Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan Giresunlu 4 gencin cansız bedenlerinin toprak altından çıkartıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Artvin Valisi Turan Ergün "8 Aralık 03.15'te bulunduğumuz alanda büyük bir heyelan meydana geldi ve bu karayolu iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Dün akşam 22.00 sıralarında yoğun bir çalışma sonucunda yolumuzu trafiğe açmıştık. Bu arada bu alanda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu büyük alanda belki altında kalan herhangi bir araç olabilir mi diye yaptığımız çalışmada PTS ve Karayolları'nın tünel giriş çıkış kameralarını izleyerek bir araçtan şüphelendik ve o şüphelerimizde bugün haklı çıktık. Bu aramaya biz dün aslında doğrusunu isterseniz biz açtığımız alanda bekliyorduk ancak bugün sabah teknik destekle özellikle AFAD Başkanlığı'mızdan Genel Müdürümüz ve daire başkanımız geldi, MTA'dan uzmanlarımız geldi. Onların havadan drone ile manyetik tarama yaptıkları bir sistem var. Bu sistemle bize iki kritik nokta belirlediler. En öncelikli kritik noktadan da zaten çalışmaya başladık. Birinci öncelik olarak belirledikleri yerden de bugün hem araca ulaştık. Aracın içerisinde de 4 kişinin cansız bedenine ulaştık. Az önce de cenazeleri çıkararak otopsi için hastanemize Arhavi Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Bundan sonra otopsi yapılacak ve sonra adli süreç, adli makamlarımızın işi. Aileler buraya geldi biliyorsunuz, otopsiden sonra da cenazeleri teslim alacaklar. Ben 4 vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine hepsine başsağlığı diliyorum" dedi.

Çalışmalarda teknik desteğin önemine vurgu yapan Vali Ergün "Bu teknik destek çok önemliydi bunu sağlayan bütün arkadaşlarımıza, onun yanında ilimizde AFAD, Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğü, bölge müdürümüz başından beri buradaydı yine burada, emniyet, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ile birlikte operasyonu birlikte yürüttük; yaklaşık 30-35 saattir. Yine çevre illerimiz Rize valimiz, Trabzon valimizin de katkılarını buradan ifade etmek istiyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin, 4 vatandaşımıza. Vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun, Allah bir daha böyle afetler vermesin" şeklinde konuştu.

Heyelan bölgesinde teknik çalışmalar yapılacağını da belirten Vali Ergün "Tabi çalışma yapıyorlar, bu yol zaten ilk yapıldığında biliyorsunuz dağ kısmına yakın yerden deniz tarafına alınmış bunun teknik çalışmasıyla bundan sonraki çalışmaları Karayolları arkadaşlarımız yürütürler. AFAD yine burada çalışma yapacak ve İTÜ'den gelen hocalarımız var AFAD koordinesinde onlarda bu risk değerlendirmesi yapıyorlar çevre alanlarda. Kendilerine de tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN