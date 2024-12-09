Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Artvin'de Heyelan Sonrası 4 Genç Cansız Bedenine Ulaşıldı

Artvin'de Heyelan Sonrası 4 Genç Cansız Bedenine Ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 4 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Vali Turan Ergün, teknik destekle yürütülen arama çalışmalarının ardından cenazelerin otopsi için hastaneye gönderildiğini açıkladı.

Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan Giresunlu 4 gencin cansız bedenlerinin toprak altından çıkartıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Artvin Valisi Turan Ergün "8 Aralık 03.15'te bulunduğumuz alanda büyük bir heyelan meydana geldi ve bu karayolu iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Dün akşam 22.00 sıralarında yoğun bir çalışma sonucunda yolumuzu trafiğe açmıştık. Bu arada bu alanda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu büyük alanda belki altında kalan herhangi bir araç olabilir mi diye yaptığımız çalışmada PTS ve Karayolları'nın tünel giriş çıkış kameralarını izleyerek bir araçtan şüphelendik ve o şüphelerimizde bugün haklı çıktık. Bu aramaya biz dün aslında doğrusunu isterseniz biz açtığımız alanda bekliyorduk ancak bugün sabah teknik destekle özellikle AFAD Başkanlığı'mızdan Genel Müdürümüz ve daire başkanımız geldi, MTA'dan uzmanlarımız geldi. Onların havadan drone ile manyetik tarama yaptıkları bir sistem var. Bu sistemle bize iki kritik nokta belirlediler. En öncelikli kritik noktadan da zaten çalışmaya başladık. Birinci öncelik olarak belirledikleri yerden de bugün hem araca ulaştık. Aracın içerisinde de 4 kişinin cansız bedenine ulaştık. Az önce de cenazeleri çıkararak otopsi için hastanemize Arhavi Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Bundan sonra otopsi yapılacak ve sonra adli süreç, adli makamlarımızın işi. Aileler buraya geldi biliyorsunuz, otopsiden sonra da cenazeleri teslim alacaklar. Ben 4 vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine hepsine başsağlığı diliyorum" dedi.

Çalışmalarda teknik desteğin önemine vurgu yapan Vali Ergün "Bu teknik destek çok önemliydi bunu sağlayan bütün arkadaşlarımıza, onun yanında ilimizde AFAD, Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğü, bölge müdürümüz başından beri buradaydı yine burada, emniyet, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ile birlikte operasyonu birlikte yürüttük; yaklaşık 30-35 saattir. Yine çevre illerimiz Rize valimiz, Trabzon valimizin de katkılarını buradan ifade etmek istiyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin, 4 vatandaşımıza. Vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun, Allah bir daha böyle afetler vermesin" şeklinde konuştu.

Heyelan bölgesinde teknik çalışmalar yapılacağını da belirten Vali Ergün "Tabi çalışma yapıyorlar, bu yol zaten ilk yapıldığında biliyorsunuz dağ kısmına yakın yerden deniz tarafına alınmış bunun teknik çalışmasıyla bundan sonraki çalışmaları Karayolları arkadaşlarımız yürütürler. AFAD yine burada çalışma yapacak ve İTÜ'den gelen hocalarımız var AFAD koordinesinde onlarda bu risk değerlendirmesi yapıyorlar çevre alanlarda. Kendilerine de tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'ın yıldızlarından taraftarı yıkan haber
img

Galatasaray maçına damga vuran futbolcu polisle burun buruna geldi
img

Karısını başka bir adamla börekçide gören koca dehşet saçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? POMEM başvuru ekranı! 12 bin personel alımı ne zaman? POMEM başvuruları başladı mı? Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu? MUĞLASPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Muğlaspor Silivrispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Guns N' Roses İstanbul 2025 konseri ne zaman? Biletler satışa çıktı mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü? ISPARTA 32 BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE | Isparta 32-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor? Memur maaş zammı nasıl belirleniyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.