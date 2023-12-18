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Artvin'de heyelan: Kayalar park halindeki aracın üzerine düştü

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Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kayalar, AK Parti İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu'nun park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın hurdaya dönmesiyle birlikte bazı şebeke suyunda hasar meydana geldi.

Artvin'in Murgul ilçesinde yamaçtan kopan kayalar park halindeki aracın üzerine düştü.

Heyelan ilçe merkezine bağlı Eski Çarşı mevkisindeki saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve taşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu'nun park halindeki boş 08 AG 905 plakalı cipi üzerine düştü. Dev kayanın isabet ettiği araç hurdaya dönerken ilçedeki bazı şebeke suyunda hasar meydana geldi. Başkan Gülsuyu'nun, park ettiği aracından indikten saniyeler sonra heyelanın meydana gelmesi de muhtemel bir faciayı önledi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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