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Artvin'de heyelan: Karayolu trafiğe kapatıldı

21 Aralık 2023 03:23 Güncelleme: 03:25 Abone Ol

Karadeniz Sahil Yolu Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna indi. Olay sonrası karayolu ekipleri bölgeye sevk edildi ve karayolu tek yönlü olarak trafiğe açıldı.