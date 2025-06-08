Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
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Artvin'de jandarma ve emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı. 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

Artvin'de jandarma ve emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklanırken, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 08 ABS plakalı araç öncülüğünde hareket eden 06 CTP plakalı araçla düzensiz göçmen sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Haziran 2025 günü saat 01.00 sıralarında Sakalar köyü mevkiinde oluşturulan yol kontrol noktasında söz konusu araçlar durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler ise resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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