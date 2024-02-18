Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi 10 gün sonra çıkartıldı

Artvin'de yol açma sırasında çığ altında kalan iş makinesi 10 gün sonra çıkartıldı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde 6 köyün bağlı olduğu Camili bölgesinde yol açma çalışması yapan ekskavatör çığ altında kaldı. Metrelerce kar altında kalan ekskavatör 10 gün sonra çıkartıldı.

Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesinde yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için bölgede çalışma yürüten iş makinası çığ altında kaldı. Operatörün içinde olmaması olası facianın önüne geçse de iş makinasına 10 gün sonra ulaşılabildi.

Gürcistan sınırında yer alan UNESCO'nun koruması altında bulunan ve içerisinde 6 köyü barındıran Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı sahip Camili (Macahel) vadisinde kış ağır geçiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Camili vadisinde bulunan köylere ulaşım, yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle yılın 6 ayı kapalı kalıyordu. Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirerek ulaşımın sürekli açık kalmasını sağladı. Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu bin 900 rakımlı Camili (Macahel) geçidinde kar temizlik çalışmaları yürüten Osman ve Mikail Önder kardeşler, yolun açık olması için yoğun çaba harcıyor.

Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası Bin 500 rakımlı Macahel geçidinde kar temizliği yapan ekip, havanın kararması ve çığ tehlikesinin olması nedeniyle yol açma çalışmalarında kullandıkları ekskavatörü uygun yerde park edip bölgeden ayrıldı.

Sabah kaldıkları yerden yol açma çalışmalarına devam edeceklerini planlayan operatör Osman Önder, gece etkili olan kar yağışıyla açılan yollar yeniden karla kaplandı. Ekiplerin iş makinasını bıraktığı bölgeye ulaşmaları bir haftayı buldu. Yamaçtan gelen çığ iş makinasını da içine alarak yolu tamamen ulaşıma kapattığını fark eden Önder, ekskavatörü bulmak için ekiple çalışma başlattı. Çığ nedeniyle kar kalınlığının 10 metreyi aştığı vadide iş makinasını bulmak zaman aldı. Ekipler, iş makinasının bomunu bulmalarının ardından küreklerle çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 metre karın altında kalan makinanın daha fazla hasar almaması için iş makinası ve küreklerle dikkatli yürütülen 2 günlük çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkarıldı. Kabin bölgesinde hasarlar oluşan ekskavatör çalıştırılarak yeniden görevine devam etti.

Yaşanan talihsiz olayı anlatan operatör Osman Önder, " Bin 850 rakımlı Macahel geçidinin eteğinde bin 500 rakımlı bölgedeyiz. Geçen hafta yolda ki kenar banketleri kaldırmak için çalışma yapıyorduk. Hava aniden sertleşince makinamızı bıraktık. Bu kadar kar yağacağını düşünmedik yarın çalışmamıza devam eder işimizi bitiririz dedik. Gecesinde çok kar yağdı 1 hafta 10 güne ancak ulaşabildik. Bölgeye geldik 3 saatlik arayış sonrası makinanın yerini zor tespit ettik. Küreklerle iş makinasının demirlerini bulup çıkarmak için çalışma başlattık. İki gün süren yoğun çalışma sonrasında iş makinamızı mahsur kaldığı yerden çıkararak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.