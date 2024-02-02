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Artvin'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

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Artvin'de boşanma aşamasındaki Ender Turhan, eşi Hacer Turhan'ı son kez görüşmeye çağırdığı sırada silahla vurarak öldürdü ve ardından aynı silahla intihar etti. Olayın ardından Ender Turhan hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

Artvin'de boşanma aşamasındaki Ender Turhan, eşi Hacer Turhan son kez görüşmeye çağırdığı eşini silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay Arhavi Musazade Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Ender Turhan (30), eşi Hacer Turhan'ı (38) görüşmek için çağırdı. Görüşme sırasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Ender Turhan silahını çıkartarak eşini öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Hacer Turhan olay yerinde hayatını kaybederken, Ender Turhan ise yaralı halde Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ender Turhan'ın durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ender Turhan Artvin Aile İçi Şiddet Cinayet Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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