Artvin'de Beton Mikseri Uçuruma Düştü, Sürücü Yaralandı

Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Akantaş köyünde yol yapım çalışmasına giden bir beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mevlüt Kalyoncu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yol inşaatı için Akantaş köyüne beton taşıyan mikser, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma düşen mikser hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kalyoncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN