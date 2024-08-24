Artvin'de aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri dereye düştü
Artvin'in Arhavi ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Kapisre Deresi taştı. Dere ıslahı çalışması yapan beton mikseri kayan toprakla dereye düşerken, sürücü son anda kurtuldu.
Artvin'in Arhavi ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Kapisre Deresi taştı. Dere ıslahı çalışması yapan beton mikseri kayan toprakla dereye düşerken, sürücü son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Şiddetti yağışlar sonrası, Kapisre Deresi taştı. O sırada dere ıslahı çalışmaları yapan beton mikseri taşan dere nedeniyle meydana gelen toprak kaymasıyla birlikte dereye devrildi. Sürücü dikkati sayesinde son anda kurtulurken, ekipler kısa süre içinde bölgede güvenlik çalışması başlattı. - ARTVİN