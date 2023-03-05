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Artvin'de 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinden ilk görüntüler

3. Sayfa Haberleri

Artvin'de 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinden ilk görüntüler Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bölgeden ilk görüntüler geldi.

Artvin'de 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinden ilk görüntüler

ARTVİN - Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bölgeden ilk görüntüler geldi.

Artvin'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak'ın cansız bedenleri ve yaralı dağcılar çığ bölgesinden indirildi.

Aralarında "Doğadaki İnsan" programının sunucusu Serdar Kılıç'ın da bulunduğu Erzurumlu Dağcılık Kulübü üyeleri İlçemiz Yaylalar Köyü'nde dağ kayağı yapmak için tırmandıkları sırada üzerlerine çığ düştü. Çığ altında kalan, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak hayatını kaybetti. Yaralılarında bulunduğu olayda, Jandarma ve AFAD ekipleri dağcıları kurtarmak için seferber oldu. Hava muhalefeti nedeniyle helikopter bölgeleye inemeyince, karadan Artvin AFAD, Erzurum AFAD, Erzurum JAK ve Yusufeli dağcılık kulübü üyeleri bölgeye gitti.

Araçla ulaşım olmadığı çığ bölgesinde ekipler kar üzerinden bölgeye ulaştı. Gece geç saatlerde bölgeye ulaşabilen ekipler, yaralı dağcılar ve hayatını kaybeden dağcıları kızaklı sedye yardımıyla Olgunlar mahallesine indirdi. Yaralı dağcılar ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 dağcı ise hastane morguna götürüldü.

Ulaşımın zor olduğu bölgeden ise ilk görüntüler geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - 3. Sayfa

Türkiye Dağcılık Federasyonu Mustafa Tekin Erzurum Artvin 3. Sayfa Haberler

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