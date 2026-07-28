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Arsuz'da yaz güvenlik tedbirleri

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde polis, yaz mevsimi tedbirleri kapsamında sahil ve ana caddelerde devriye gezdi, 68 kişinin GBT sorgusunu yaptı ve yüksek sesli müzik ile çevre kirliliği konusunda uyarılarda bulundu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde polis ekiplerince yaz mevsimi emniyet tedbirleri kapsamında sahil ve ana caddelerde devriyeler gerçekleştirildi. Uygulamalarda 68 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 ile 00.00 arasında yürütülen uygulamalarda; Gözcüler Sahili, Karaağaç Sahili, Akdeniz Caddesi ve Zarif Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler, belirlenen noktalarda yaya ve motorize devriyelerle denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında 68 şahsın sorgulaması yapılırken, sahil kesiminde yüksek sesle müzik dinleyen vatandaşlar ile çevreyi kirleten kişiler usulüne uygun şekilde uyarıldı. Ayrıca trafik akışının düzenli şekilde sağlandığı belirtildi.

Emniyet ekipleri, Arsuz Yaz Mevsimi Emniyet Tedbirleri kapsamında yürütülen uygulamaların herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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