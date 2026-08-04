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Hatay'da Müstakil Evde Yangın: Alevler Büyümeden Söndürüldü

Hatay'da Müstakil Evde Yangın: Alevler Büyümeden Söndürüldü
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev ve bahçe zarar görürken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Hatay'da müstakil evde çıkan yangında alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan müstakil ikamette yaşandı. Evin giriş kısmında başlayan yangında alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev ve bahçe zarar zarar görürken yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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