Arsuz'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kasten yaralama suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. adlı şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar da; kasten yaralama suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T. adlı şahıs Arsuz ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa