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Arsuz'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Arsuz'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu ticareti suçlarından toplamda 18 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan M.E.Ö. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 7 ay 18 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda; birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 18 yıl 4 ay 7 gün, basit yaralama suçundan 3 ay 11 gün ile uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından yakalama emri olan M.E.Ö. isimli şahıs Arsuz Nardüzü Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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