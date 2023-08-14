Arsa sahibinden şoke eden kundaklama iddiası

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde depo olarak kullanılan baraka ve kivi ağaçlarının bulunduğu yerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mülk sahibinin iddiaları adeta dudak uçuklattı. Alanların kiracısı tarafından yakıldığını öne süren mülk sahibi, "'Ne evini yar edeceğim sana, ne malını yar edeceğim' dedi bu hale getirdi. Ben ne yapayım? Allah belasını versin. Ben ne diyeyim? Benim malım, mülküm, her şeyim burada" dedi.

Adapazarı ilçesi Kayrancık Mahallesi Seyir Sokak üzerinde Muhsin Önder'e ait arsada yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kivi ağaçlarının olduğu arsada ve depo olarak kullanılan barakada çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bölgeye gelen arsa sahibi Muhsin Önder ise yangının kiracısı tarafından çıkarıldığını iddia etti. Önder'in iddiasına göre, yaklaşık bir yıl önce sözleşmesi biten kiracısını arsasından çıkaramadığını ve aralarında bu sebepten dolayı husumet olduğunu söyledi. Kiracısının kendisini sürekli tehdit ettiğini ve daha önceki zamanlarda da arsada bulunan ev, depo ve kivi ağaçlarının bulunduğu yeri kundaklamaya çalıştığını ama başarmadığını aktardı.

"'Ne evini yar edeceğim sana, ne malını yar edeceğim' dedi"

Arsasının kundaklandığını iddia eden Muhsin Önder, "Ben burayı bir yere bir hurdacıya verdim. Bu yanında romanları getirdi ve bunlar buraya gelerek devamlı ateş yakıyorlardı. Ateş yaktıkları için ve kontratları bittiği için ben bunları bir yıldır çıkarmaya çalışıyordum. Bundan dört beş ay öncesinde 'Ben evini de yakacağım, her yeri yakacağım' diye beni tehdit etti. Bir ara geldi burayı yaktı evi de yakacaktı buraya jandarma geldi ve yakmadan kaçtı. 'Ben buraya gelip gidiyorum, seni vuracağım' gibi tehditlerde bulunup mesajlar attı. Daha sonrasında geldi buraya, camları kırdı, kasaları kırdı, evin üst katında camları, çerçeveleri, kapılarını çaldı, gitti. Daha sonrasında geldi tekrar üst katın elektrik tesisat kablolarını söktü. 'Ne evini yar edeceğim sana, ne malını yar edeceğim' dedi bu hale getirdi. Ben ne yapayım? Allah belasını versin. Ben ne diyeyim? Benim malım, mülküm, her şeyim burada. Burasını yaktı, Ağaçları, kivi ağaçlarını ne varsa yaktı" dedi. - SAKARYA