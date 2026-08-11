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Yaylada Rahatsızlanan Yabancı Uyruklu Vatandaş Zorlu Koşullarda Hastaneye Ulaştırıldı

Yaylada Rahatsızlanan Yabancı Uyruklu Vatandaş Zorlu Koşullarda Hastaneye Ulaştırıldı
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Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü yaylasında rahatsızlanan 45 yaşındaki yabancı uyruklu vatandaş, sağlık ekiplerinin zorlu arazi şartlarındaki müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü yaylasında rahatsızlanan 45 yaşındaki yabancı uyruklu vatandaş, sağlık ekiplerinin zorlu arazi şartlarındaki müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Doğruyol köyü yaylasında bulunan 45 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişinin rahatsızlandığı bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye 1 UMKE ekibi ile 1 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, hastanın sağlık durumunu değerlendirerek gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Zorlu arazi şartları nedeniyle ambulansın yaylaya ulaşamaması üzerine hasta, arazi aracıyla ambulansın ulaşabileceği uygun bir noktaya nakledildi. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, ambulansa alınarak ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü.

Sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde, ulaşımın güç olduğu yayla bölgesindeki hasta güvenli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırılırken, olayda UMKE, Acil Sağlık Hizmetleri ve vatandaşların koordinasyonu önemli rol oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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