Arpaçay'da Vatandaşın Evi Silahlı Saldırıya Uğradı

Arpaçay'da bir vatandaşın evine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silahtan çıkan mermiler 2 traktöre isabet ederken, saldırganlar daha sonra vatandaşın evinin önünde bulunan bin 400 balya otu ateşe verip ellerini kollarını sallayarak gecenin karanlığında kayboldu.

Olay, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bahçeler Mahallesi'nde önceki gün gece 01.00 sularında meydana geldi. H.E. evinde uyuduğu sırada evine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce silahlarla ateş edildi.

Silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği 2 traktörün camları kırılırken, saldırganlar daha sonra H.E.'nin evinin önünde bulunan bin 400 balya otu ateşe verdi. Bir anda ot balyaları rüzgarında etkisiyle alev alev yanarken, saldırganlar ise gecenin karanlığından faydalanarak bölgeden uzaklaştı.

Silah seslerinin yankılandığı geceyi anlatan Halil Erdoğan, "Gece saat 01.00 sularında evimize silahlı saldırı oldu. 2 kişi tarafından saldırıldı. Hem canımıza hem malımıza kastedildi. Otumu yaktılar. Traktörlerimi, evimi taradılar. Çoluk çocuğum evin içindeydi. Yani sıkıntılı haldeyiz. 7-8'inci olay, Allah kimsenin başına vermesin. Devletimize güveniyoruz, olayların çözülmesini istiyoruz" dedi.

Olay yaşandığı yerde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ot balyalarının yanması, saldırganlardan birisinin soğukkanlı bir şekilde bölgeden uzaklaşması ve ikinci saldırganın koşar adımlarla bölgeden kaçması yer alıyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ayrıca H.E.'nin saldırganların peşinden koşması ile mahalle sakinlerinin yanan otları seyretmesi yer alıyor.

Arpaçay Bahçeler Mahallesi'nde gerçekleşen olayla ilgili saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. - KARS