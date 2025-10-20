Haberler

Arpaçay'da Takla Atan Otomobilde Yaralı Yok

Arpaçay'da Takla Atan Otomobilde Yaralı Yok
Güncelleme:
Kars'ın Arpaçay ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki yolcular yaralanmadan kurtuldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Arpaçay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazayı otomobilde bulunan yaralanmadan atlattı.

Kaza ; Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde meydana geldi. Doğruyol köyünden Arpaçay'a seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kişileri ayakta kontrol etti. Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

