Arpaçay'da okul güvenliği ve asayiş toplantısı yapıldı.

Toplantıya Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren katıldı.

Kaymakamlık Makamı'nda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde alınacak önlemler, servis araçlarının denetimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, trafik güvenliği ile ilgili konular görüşüldü.

Ayrıca ilçe merkezi ve köylerle ilgili genel asayiş, güvenlik konuları ile okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara gidip gelmelerinin sağlanması için okul önlerinde ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması, öğrenci servis araçlarının denetlenmesi ve yol kontrol ve denetimlerinin sıklaştırılması için yapılması gerekenler ele alındı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, eğitim-öğretimin güvenli bir ortamda sürmesi için tüm kurumların iş birliği içinde olması gerektiğine dikkat çekti. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS