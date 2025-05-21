Arpaçay'da Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Arpaçay'da Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde jandarma ekipleri, yasadışı yollardan ülkeye giren 7 Afgan düzensiz göçmeni ve evi kiralayan 1 Türk şüpheliyi yakaladı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere işlemleri yapılırken, kiraya veren kişi tutuklandı.

Arpaçay'da jandarma ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Arpaçay Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce ortalaşa bir adrese operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda yapılan ev aramasında ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen, yaşları 20 ila 30 arasında olan 7 Afganistan uyruklu erkek düzensiz göçmen ile kaldıkları evi kiralayan 1 Türk uyruklu şüpheli yakalandı.

Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere işlemleri yapılırken, işlemleri tamamlanan göçmenlere evi kiralayan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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