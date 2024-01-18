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Arnold Schwarzenegger'ın Lüks Saati Gümrükte Alıkonuldu

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Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, Münih Havalimanı'nda gümrük memurlarına bildirmediği lüks saat nedeniyle alıkonuldu ve ceza kesildi.

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, bir derneğe destek amacıyla müzayedede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki lüks saatini gümrük memurlarına bildirmediği gerekçesiyle, Almanya'nın Münih Havalimanı'nda alıkonuldu.

ABD'nin Los Angeles şehrinden Almanya'nın Münih kentine gelen Terminatör filminin yıldız oyuncusu Arnold Schwarzenegger, havalimanında gümrük şoku yaşadı. Alman basınında yer alan haberlere göre Münih Havalimanı'na iniş yapan Schwarzenegger'in yanında bulunan 26 bin euro değerindeki Audemars Piguet marka lüks saatini gümrük yetkililerine bildirmediği fark edildi. Bunun üzerine gümrük yetkilileri tarafından yaklaşık 3 saat alıkonulan Schwarzenegger'e 35 bin euro ceza kesilirken, aktörün ödemeyi kredi kartı ile yapma talebi de reddedildi. Alman gümrük kurallarına göre cezanın yarısının nakit olarak ödenmesi gerektiğini belirten yetkililer, Schwarzenegger'e nakit çekmesi için bankaya kadar eşlik etti. Ünlü ismin cezayı ödedikten sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

"Vergiye tabi"

Münih Havaalanı Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Thomas Meister konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Schwarzenegger'in saati Avrupa Birliği sınırları içinde satma niyetinin bulunması nedeniyle saat için vergi ödenmesi gerektiğini söyledi. İsviçreli lüks marka Audemars Piguet tarafından Schwarzenegger için özel olarak üretilen saatin Avusturya'nın Kitzbuehel kentinde bir iklim derneği adına düzenlenecek bağış kampanyasında açık arttırmaya çıkarılacağı öğrenildi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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