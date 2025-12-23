Arnavutluk'ta protestocular Başbakanlık binasına molotof kokteyli attı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümeti yolsuzlukla suçlayan protestocular, Başbakanlık binasına molotof kokteyli fırlattı.

Arnavutluk'ta Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku aleyhindeki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle son haftalarda yaşanan siyasi gerilim sürüyor. Başkent Tiran'da ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PS) öncülüğünde hükümete karşı protesto düzenlendi. Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümetin istifasını talep eden göstericiler, Başbakanlık binasına molotof kokteylleri attı. Polis, bina önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet polisi hükümet binasını korurken, binaya molotof kokteylleri ve taş fırlatan göstericileri geri püskürtmeye çalışmadı. Göstericilerden biri ise elindeki yanıcı maddeyi yanlış kullanması sonucu yaralandı.

Muhalefet liderleri, taleplerinin karşılanmaması halinde yeni protesto gösterileri yapılacağını duyurdu.

Siyasi gerginlik

Başbakan Edi Rama'ya en yakın isimler arasında yer alan ve iktidarın en üst düzey isimlerinden olan Balluku aleyhindeki yolsuzluk suçlamaları, Arnavutluk'ta son haftalarda siyasetin gerilmesine neden oldu. Balluku, büyük altyapı projelerinde bazı özel firmalara imtiyazlar verilerek kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzlukla suçlanıyor. Geçtiğimiz ay parlamentoda hakkındaki suçlamalara cevap veren Balluku, iddiaları yalanlamış ve yargıyla tam iş birliği yapacağını söylemişti. Balluku, hakkındaki soruşturma kapsamında Yolsuzluk ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Mahkemesi (SPAK) tarafından Kasım ayında resmen görevinden uzaklaştırılmıştı. Arnavutluk Anayasa Mahkemesi ise 12 Aralık'ta Balluku'nun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararı askıya almış, soruşturma dosyasında nihai karar verilene kadar Balluku'nun görevine dönmesine hükmetmişti. Bu karar üzerine Arnavutluk Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK) Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanmasına izin verilmesi için parlamentodan özel izin talebinde bulunmuştu. Başbakan Rama'nın partisinin çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda bu oylamanın ne zaman yapacağı henüz bilinmezken, muhalif milletvekilleri yılın son oturumunda yapılması için parlamentoyu bloke etmiş ve 18 Aralık'ta yapılan Genel Kurul oturumunda parlamentoda arbede yaşanmıştı. - TİRAN