Arnavutluk'ta protestocular, Adriyatik Denizi kıyısında lüks bir projenin çitlerini yıktı

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in lüks tatil köyü projesi aleyhindeki çevreci protestolarla gündeme gelen Arnavutluk'ta protestocular, Adriyatik Denizi kıyısında lüks otel ve villalar içeren başka bir projenin çitlerini yıktı.

Doğal güzellikleri ile bilinen Balkan ülkesinin sahilleri ve koruma altındaki doğal alanlarında yürütülen inşaat projelerine karşı öfkenin arttığı Arnavutluk'ta bugün 200 kadar protestocu, ülkenin kuzeyindeki İşkodra kenti yakınlarında deniz kıyısındaki lüks bir proje alanını çevreleyen dikenli tel ve metal çitleri yıktı. İşkodra'da kumlu plajları ve çam ormanlarıyla bilinen Rrjoll köyü sakinleri, arazilerine el konulduğunu söyleyerek bölgedeki bir projeye karşı protesto düzenledi.

Arnavut bayrakları eşliğinde yürüyerek "devrim" sloganları atan 200 kadar gösterici, lüks projenin dikenli tel ve metal çitlerini devirdi. Gösteri sırasında protestocular ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Arnavutluk hükümeti tarafından "özel statülü yatırımcı" kategorisine alınan bir Arnavut şirketinin bölgede lüks otel ve villalar içeren projesine karşı çıkan göstericiler, kendilerini "arazilerine el konulan aileler" olarak tanımladı.

Topraklarına hukuksuz olarak el konulduğunu savunan protestocular, mülkiyet haklarının tanınmaması halinde şiddet olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Tartışmalı inşaat sahasında daha önce de protesto gösterileri yaşanmış, birkaç ay önce iş makineleri tahrip edilmiş, mühendisler, şantiye şefleri ve güvenlik görevlileri saldırıya uğramıştı.

Arnavutluk'taki "Flamingo Devrimi" gösterileri

Rrjoll'daki turizm tesisi aleyhindeki gösteriler, ülkenin güneyindeki Zvernec'teki turizm projesi aleyhinde ülke çapında düzenlenen protesto gösterileriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir şirket tarafından desteklenen ve Avlonya kenti yakınlarındaki Zvernec'te inşa edilmesi planlanan lüks tatil köyü projesine karşı düzenlenen protestolar, haftalardır devam ediyor.

Projenin flamingo ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan koruma altındaki bölgeyi tehdit ettiğini savunan göstericiler, "Flamingo Devrimi" olarak anılmaya başlanan gösterilerde projenin iptalinin yanı sıra Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümetin istifasını talep ediyor. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı