Haberler

Arnavutköy-Sultangazi yolunda otomobil sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy-Sultangazi yolunda acil bir vakaya yetişen ambulansın önünde seyreden otomobil sürücüsü, iddiaya göre siren, korna ve anonslara rağmen dakikalarca yol vermedi. Ambulans sürücüsünün uyarılarına rağmen aracın uzun süre ambulansın önünde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulansın önünde seyreden otomobil sürücüsü, iddiaya göre siren, korna ve anonslara rağmen dakikalarca yol vermedi. Ambulans sürücüsünün yolu açması için defalarca uyardığı otomobilin uzun süre ambulansın önünde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy-Sultangazi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil bir vakaya yetişmek üzere sirenleri açık şekilde seyreden ambulans, trafikte ilerlediği sırada önündeki otomobil nedeniyle yoluna devam etmekte güçlük çekti. Ambulans sürücüsü, otomobilin yolu açması için siren çalarak ve korna kullanarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. İddiaya göre uyarılara rağmen otomobil sürücüsü uzun süre ambulansın önünden çekilmedi.

Anons yaparak yol istedi

Saniyelerin önem taşıdığı vakaya yetişmeye çalışan ambulansın sürücüsü, korna ve sirenlerin sonuç vermemesi üzerine bu kez anonsla otomobil sürücüsünden yol istedi. Ancak aracın bir süre daha ambulansın önünde ilerlemeye devam ettiği görüldü. Yaşananlara tepki gösteren ambulans sürücüsünün, önündeki araca yol vermesi için yaptığı uyarılar da kayıtlara yansıdı.

Dakikalar süren anlar kamerada

Ambulansın otomobilin arkasında ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sirenleri açık ambulansın yol istediği, korna ve anonslarla sürücünün uyarıldığı, otomobilin ise uzun süre ambulansın önünde seyretmeye devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim

Ünlü ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Suçlamaları kabul etmedi
Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veren bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı