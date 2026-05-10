Arnavutköy'de yunus polislerinden dikkat çeken operasyon: Anahtardan çalıntı motosiklet çıktı

Arnavutköy'de yunus polislerinin dikkati sayesinde uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüphelinin cebinden çıkan motosiklet anahtarı, polis ekiplerini çalıntı motosiklete götürdü.

Olay, 9 Mayıs 2026 günü saat 20.40 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan B. K.'un (22) yapılan üst aramasında çok sayıda satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın üzerinden ayrıca bir motosiklet anahtarı çıktı.

Yunus polislerinin yaptığı incelemelerde şüphelinin üzerine kayıtlı herhangi bir motosiklet bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgede detaylı araştırma yapan ekipler, park halinde bulunan plakasız bir motosikleti fark etti. Şüphelinin üzerinden çıkan anahtarın motosikletle uyuştuğu belirlenirken, yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliyle birlikte yapılan çalışmalarda ilk aşamada 146 parça halinde toplam 220,87 gram yasaklı madde ele geçirildi. Evde yapılan arama çalışmalarında ise 52 parça halinde 31,17 gram amfetamin, 24 parça halinde 388,70 gram bonzai, 1 adet 3,80 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Toplamda 223 parça halinde 640,74 gram uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca muhafaza altına alınırken, B. K.'un suç unsurlarının kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenildi.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy Anadolu Şehit Hacıbey Kaya Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İSTANBUL

