Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Olayın perde arkası bambaşka çıktı

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir kadın, yol ortasında ağlayarak çevredekilerden yardım istedi ve tacize uğradığını söyledi.

KOCASI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Çevredeki vatandaşların yardım etmeye ve sakinleştirilmeye çalıştığı esnada kendisini taciz ettiğini söylediği kişi gelerek kadının kocası olduğunu öne sürdü. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Zaman zaman kavgaya dönen tartışma polisin araya girip tarafları karakola götürmesi ile son buldu.

KURTULMAK İÇİN TACİZ BAHANESİ ÜRETMİŞ

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmada taciz olayının gerçeği yansıtmadığı tarafların başka bir konu yüzünden tartıştığı ve arkadaş olduğu, kadının o esnada kurtulmak için taciz bahanesi ürettiği ortaya çıktı.