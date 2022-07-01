Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Olayın perde arkası bambaşka çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kadının "Taciz etti" iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşlarla tartışma yaşayan taciz şüphelisi ise kadının kocası olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu tarafların arkadaş olduğu ve bir konuda tartıştığı, bunun sonucunda ise kadının kurtulmak için taciz iddiasını ortaya attığı ortaya çıktı.
Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir kadın, yol ortasında ağlayarak çevredekilerden yardım istedi ve tacize uğradığını söyledi.
KOCASI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Çevredeki vatandaşların yardım etmeye ve sakinleştirilmeye çalıştığı esnada kendisini taciz ettiğini söylediği kişi gelerek kadının kocası olduğunu öne sürdü. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Zaman zaman kavgaya dönen tartışma polisin araya girip tarafları karakola götürmesi ile son buldu.
KURTULMAK İÇİN TACİZ BAHANESİ ÜRETMİŞ
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmada taciz olayının gerçeği yansıtmadığı tarafların başka bir konu yüzünden tartıştığı ve arkadaş olduğu, kadının o esnada kurtulmak için taciz bahanesi ürettiği ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa