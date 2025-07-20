Arnavutköy'de Sopalı Kavga Anbean Kaydedildi

Arnavutköy'de Sopalı Kavga Anbean Kaydedildi
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki kişi arasında yaşanan ilginç kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Kavga sırasında birinin elindeki sopa sürekli olarak atılmasına rağmen, şahıs sopayı almakta ısrarcı oldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 kişi arasında yaşanan ilginç kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflardan birinin elindeki sopa, ayırmaya çalışan kişi tarafından defalarca kez çayırlık alana atılmasına rağmen şahsın sopayı aldığı ve kavgaya devam ettiği görüldü.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde 2 şahıs arasındaki enteresan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 2 kişinin kavga etmeye çalışırken, ayırmaya çalışan şahsın olayda kullanılmak istenen sopayı çayırlık alana attığı görüldü. Kavganın taraflarından birinin sopayı defalarca kez almak istediği ve ayırmaya çalışan kişinin pes ettiği anlar da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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