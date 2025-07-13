Arnavutköy'de Silahlı Saldırı Düzenleyen Şüpheliler Yakalandı

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı Düzenleyen Şüpheliler Yakalandı
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Arnavutköy'de bir iş yerine motosikletle düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri 18 yaşından küçük iki genç, polis operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin daha önce iki kişiyi vurduğu ve suç örgütü adına hareket ettikleri belirlendi.

Arnavutköy'de bir iş yerine motosikletle gelip silahlı saldırı düzenleyen ve olay sonrası kaçan şüpheliler yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşından küçük S.B. ile A.B.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu saklandıkları otelde düzenlenen özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Haziran'da öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana gelmişti. İş yerinde oturan A.U. isimli şahıs, motosikletle gelen iki kişinin hedefi olmuş, şüphelilerden biri iş yerine girerek silahla ateş açmıştı. A.U. belindeki silahla saldırganlara karşılık vererek kovalarken, saldırganlar motosiklete binerek kaçmaya çalışmış ancak önlerine çıkan bir otomobile çarparak dengesini kaybedip düşmüştü. Daha sonra motosikleti bırakıp yaya olarak olay yerinden uzaklaşmışlardı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. S.B. ile A.B.G.'nin 18 yaşından küçük oldukları ve suça özendirilerek örgüt adına hareket ettikleri belirlendi. Zanlıların saldırıyı düzenlerken, yurt dışında bulunan kişiler adına "Buğra abimin selamı var" diyerek tehditte bulundukları öğrenildi.

Şüphelilerin daha Arnavutköy'de iki farklı kişiyi silahla vurarak yaraladıkları tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin Arnavutköy'de bir otelde saklandığını belirledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyon sonucu iki şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "suç örgütüne üye olmak" ve "silahla yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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