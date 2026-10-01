Arnavutköy’de seyir halinde hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kamyonun kasasında bulunan molozlar yoldan geçen iki otomobile zarar verdi. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı. Bölgede yoğun trafik oluştu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy’de seyir halinde hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.
Arnavutköy'de seyir halinde hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kamyonun kasasında bulunan molozlar yoldan geçen iki otomobile zarar verdi. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı. Bölgede yoğun trafik oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı