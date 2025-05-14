Arnavutköy'de Saman Balyaları Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Arnavutköy'de ahırların yanına istiflenmiş saman balyaları alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de ahırların yanında bulunan ormanlık arazi yakınına istiflenmiş saman balyaları bir anda yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürmeye çalışan ekipler adeta seferber oldu. Alevler ormanlık alana ve ahırların bulunduğu noktaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan büyük baş hayvanların bakıldığı ahırların olduğu bir noktada çıktı. Açık arazide istiflenmiş yaklaşık 800 saman balyası bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Çıkan yangın nedeniyle dumanlar bir çok mahalleden görüldü. Olay yerinden geçen bir ambulans ekibinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için adeta seferber oldu. Alevlerin yükseldiği samanlık alandaki yangın ve ekiplerin çalışması dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın ormanlık alana veya ahırların bulunduğu noktaya sıçramadan söndürüldü.