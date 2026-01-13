Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev aldı: 2 araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, önünde park halinde bulunan başka bir araca da sıçradı. Olayda 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde akşam saatlerinde sürücüsünün aracı park edip stop ettirmesinin hemen ardından otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın önünde bulunan başka bir otomobile de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, alevlerin sardığı iki araçta da büyük çapta hasar oluştu. Yangının ardından araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Öte yandan yangın anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde alevlerin motor kısmını sardığı ve kısa sürede diğer araca sıçradığı anlar yer aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL