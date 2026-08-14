Haberler

Arnavutköy'de otluk alan yangını: Hobi bahçeleri zarar gördü

Arnavutköy'de otluk alan yangını: Hobi bahçeleri zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, otluk alanı ve iki hobi bahçesini küle çevirdi. İtfaiye müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında meyve ağaçları zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul Arnavutköy'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler arazi içerisinde hobi bahçesi olarak kullanılan 2 özel mülke sıçrarken, bahçelerde bulunan meyve ağaçları da yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından zarar gören geniş arazi dronla havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle hızla ilerleyen alevler, arazi içerisinde hobi bahçesi olarak kullanılan 2 özel mülke de sıçradı. Yangında hobi bahçelerinin içerisinde bulunan çok sayıda meyve ağacı alevlerin arasında kalarak zarar gördü.

Rüzgar müdahaleyi zorlaştırdı

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını ve çevredeki diğer özel mülklere ulaşmasını engellemek için yoğun çalışma gerçekleştirdi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yeniden büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu zorlukla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yanan geniş arazi dronla görüntülendi

Yangının ardından alevlerin etkilediği geniş otluk alan ile zarar gören hobi bahçeleri dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda etkili olduğu, otluk alanın büyük bölümünün yandığı ve hobi bahçelerindeki meyve ağaçlarının zarar gördüğü görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık'ın hayranları şokta!

Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor

2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı

Meteoroloji uyardı! Marmara ve Ege'ye fırtına geliyor
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

Yavaş sessizliğini bozdu! Kulisleri sarsan iddiaya ilk ağızdan yanıt