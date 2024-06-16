Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde özel bir kurban kesim alanında kasaplık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki adam kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üzerine düştü. Şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BİR ANDA BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy kiracı maraşlı Mahallesi'nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti. iddiaya göre kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği kurban kesim organizasyonu alanı drone ile havadan görüntülendi.